Polícia investiga se mulher que morreu no Ouro Verde teria sido vítima de atropelamento

A empresa informou que está dando assistência para a família da vítima – Divulgação

Uma idosa, de 63 anos, que até o momento não teve o nome divulgado, morreu na manhã segunda-feira (31), na rua Rita Barbosa, comunidade Ouro Verde, na Zona Leste de Manaus. Ainda não se sabe se a mulher foi atropelada, pois o fato tem duas versões. A primeira é que a mulher teria sido atropelada por um ônibus da linha 540. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), registrou o caso como atropelamento. A empresa Expresso Coroado responsável pela linha 540 também informou, por meio de nota, que o caso foi atropelamento.

“A direção da empresa Expresso Coroado informa que está apurando as causas do acidente, ocorrido na manhã desta segunda-feira (31), quando uma pessoa foi atropelada por um ônibus da linha 540, na rua Rita Barbosa, no bairro Ouro Verde e foi a óbito. A empresa ressalta que já está dando assistência aos familiares”, diz a nota.

A segunda versão é que a mulher teria sofrido um mal súbito e caído na via, no momento que o coletivo passava pelo local. De acordo com informações de policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas que estavam em uma parada de ônibus, nas proximidades de onde ocorreu o fato, relataram que a mulher passou mal. Segundo relatos, ela teria caminhado para o meio da rua e caiu, no momento em que o ônibus passava. Até o momento, não há informações sobre o laudo final da causa da morte.

EM TEMPO

