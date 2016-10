Polícia investiga morte misteriosa após corpo ser encontrado na Zona Leste

O autônomo Dário Souza de Oliveira, 41, foi encontrado morto, na manhã deste sábado (1º), em frente da residência dele, localizada na Rua Andiroba, conjunto João Paulo, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.



De acordo com informações divulgada por vizinhos que localizaram o corpo da vítima, Dário foi encontrado por volta das 6h na entrada da casa onde morava com a família. No imóvel não havia sinais de arrombamento.

Segundo informações de um jovem, que preferiu não ser identificado, na noite do último sábado (30), a vítima foi jogada de um micro-ônibus, por três homens, no cruzamento da avenida Mirra e rua Jucá, naquela região da cidade.

A polícia chegou a ser acionada, esteve no local, mas a vítima levantou e seguiu para a residência dele. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local por volta das 9h30 e removeu o corpo do autônomo, um exame de autopsia determinará as causas da morte. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por equipe EM TEMPO Online