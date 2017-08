Polícia investiga ligação de mortes desta segunda com o tráfico de drogas

O corpos foram removidos ao IML – Arthur Castro

Dois homicídios foram registrados na noite deste domingo (6) em Manaus, segundo a Polícia Civil. A polícia investiga se as mortes estão ligadas com o envolvimento das vítimas com o tráfico de drogas.

A primeira vítima foi Natalício Almeida Mota Filho, de 30 anos, conhecido como “Sem Braço”. Ele foi executado com oito tiros, na rua Marmaleiro, conjunto Carlos Braga, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus. De acordo com o registro da Delegacia de Homicídios, o crime foi supostamente motivado por uma disputa do tráfico.

Natalício estaria comercializando entorpecentes na área de um traficante, conhecido como “Pablo do PCC”, que é o principal suspeito do assassinato. Pablo estava na companhia de outros dois homens, que deram auxílio ao crime.

Leia também: Dono de cão atira em irmãos que se defendiam de ataque de animal violento

Testemunhas relataram que Natalício foi colocado de joelhos e assassinado com tiros na cabeça e na barriga. Antes de fazer os disparos, “Pablo” deixou um recado. Ele gritou dizendo que quem mandava naquela área era ele.

Estudante

O outro caso aconteceu na rua Nova, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital. O estudante Adiel Hernandes Lima do Nascimento, de 19 anos, foi morto com vários tiros. Os disparos atingiram o peito e a cabeça dele.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem também comercializa drogas na área onde foi morto. Dois homens armados aguardavam a vítima em um dos pontos de venda e atiraram em sua direção. Após executar Adiel, os suspeitos correram. Um dos atiradores foi pego por moradores do bairro e espancado.

Leia também: Caso Grande Vitória: mistério, erros no inquérito e PMs presos há 9 meses

O suspeito não foi identificado, ele foi encaminhado inconsciente para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio. O estado de saúde não foi divulgado.

Todos os crimes estão sendo investigados pela Delegacia de Homicídios.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

Leia Mais

Temporal durante a madrugada causa estragos e falta de energia em Manaus

Fogo atinge supermercado e causa pânico no Distrito Industrial

Corpo é encontrado boiando no Lago do Tarumã, Zona Oeste de Manaus