Polícia investiga ação criminosa, após incêndio destruir casa no Campo Dourado

Uma residência de alvenaria ficou totalmente destruída após um incêndio, supostamente, criminoso. O imóvel fica localizado na rua Tucumã, loteamento Campo Dourado, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros , a corporação foi acionada por volta de 12h25. Apesar da tentativa de conter as chamas, a casa foi totalmente consumida pelo fogo. Para apagar as chamas, os bombeiros gastaram cerca de 4 mil litros de água na ocorrência.

Conforme o bombeiros, no local foi informado para guarnição que o incêndio pode ter sido criminoso, causado após uma briga de família. Com isso, o caso foi repassado para a Polícia Civil, que deverá investigar se pode ter existido a ação de incendiários criminosos.

