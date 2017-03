Polícia identifica fraude em medidor de água de prédio na Zona Norte

A equipe da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Felipe Vasconcelos Dias, deflagrou na manhã desta terça-feira (14), por volta das 9h, operação que identificou fraude em medidor de água instalado em um prédio de três andares, situado na Avenida Bacuri, primeira etapa do bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital.

De acordo com a autoridade policial, a ação foi realizada em parceria com técnicos da Manaus Ambiental e perito do Instituto de Criminalística (IC). Segundo Felipe Vasconcelos Dias, eles identificaram que o medidor instalado no prédio estava parado e não estava aferindo o consumo de água do imóvel.

“Verificou-se que o equipamento apresentava sinais de adulteração. O medidor foi retirado do local e encaminhado ao laboratório de Hidrometria da Manaus Ambiental, onde a perícia criminal constatou que o mesmo estava com a turbina imobilizada por linhas, que impedia o seu funcionamento correto”, argumentou o delegado.

No prédio funciona uma clínica odontológica e tem dois apartamentos residenciais. Após os serviços técnicos-periciais, o hidrômetro foi substituído. O proprietário do prédio não estava no local, mas foi identificado e deverá comparecer à delegacia para prestar esclarecimentos sobre a fraude encontrada, podendo ser indiciado pelo crime de estelionato, previsto no Artigo 171 do Código Penal.

“Além de atuarmos na repressão daqueles que furtam o serviço de abastecimento de água, por meio de ligações clandestinas, também trabalhamos para coibir fraudes nos equipamentos de medição, que geram prejuízos para a concessionária por não registrarem o consumo correto”, argumentou o delegado Felipe Vasconcelos Dias.

Com informações da assessoria