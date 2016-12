Polícia frustra roubo em sítio de Iranduba

Por volta de 0h desta terça-feira (20), policiais da 8ª e 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) receberam denúncia de que um bando havia invadido um sítio, situado no ramal da cidade universitária, município de Iranduba (a 37 quilômetros de Manaus). Ao chegarem no local, os PMs prenderam um homem, suspeito de envolvimento no crime.

A primeira informação dava conta de que o proprietário do imóvel, conhecido como ‘Moisés’, havia sido sequestrado, mas isso foi descartado pela equipe policial.

No sítio, os policiais encontraram uma televisão e várias bebidas alcoólicas jogadas no chão. Um veículo, modelo Ford Fiesta, de cor azul e placa JXS-3500, também estava no local e chamou a atenção dos policiais.

A guarnição da 21ª Cicom permaneceu no sítio e ficou de tocaia. Horas depois, Alequeson da Silva Soares, 29, retornou e foi preso com a chave do veículo. Ele é suspeito de ter participação na ação criminosa.

Entretanto, ele foi levado para o 31º Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, onde a polícia deve confirmar o seu envolvimento no caso. Outras quatro pessoas suspeitas de envolvimento no furto estão sendo procuradas.

