Polícia frustra assalto na agência dos Correios de Lábrea

Policiais militares do Serviço Reservado de Lábrea (702 km de Manaus) prenderam dois homens, identificados como Wanderson Frota Aquino e Cleimerson Marvin Souza, quando a dupla se preparava para assaltar a agência dos Correios do município, na manhã desta segunda-feira (8). Uma denúncia anônima motivou a ação da força policial.

De acordo com informações da PM, após o recebimento da informação, os policiais, com apoio da Força Tática de Humaitá (590 km de Manaus), montaram campana próximo aos Correios para aguardar a chegada dos bandidos. Em determinado momento, um dos suspeitos, em uma motocicleta de cor azul, se aproxima da agência, observa a segurança e depois vai embora.

Cerca de uma hora depois, já acompanhado de outro comparsa, ele retorna à agência para efetuar o assalto. No momento em que um dos suspeitos saca a arma, os policiais fazem a abordagem. Ao ver os policiais, a dupla tentou arrancar na tentativa de fugir, mas foi impedida. Uma viatura descaracterizada foi atingida pela motocicleta dos assaltantes.

Além do revólver, um calibre 38 com numeração raspada, foram apreendidos oito munições intactas, uma faca e cordas que seriam utilizadas para amarrar os clientes e os funcionários. Após serem medicados, os assaltantes foram encaminhados à delegacia para execução das providências cabíveis. Um levantamento feito no local revelou que ambos são fugitivos do sistema prisional de Rondônia, onde deveriam cumprir pena por roubo.

Raphael Sampaio

EM TEMPO