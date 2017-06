Polícia frustra assalto e prende dupla armada que se ‘assustou’ ao ver viatura

Dupla foi conduzida ao 19º Dip, na Ponta Negra – foto: Janailton Falcão

Dois homens foram presos, na tarde desta quarta-feira (7), em flagrante, por policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) com uma arma de fogo calibre 38. O fato aconteceu na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com o sargento Abreu, da 19ª Cicom, a guarnição policial desconfiou da atitude da dupla, que se assustou e fugiu ao ver a viatura em um restaurante, na mesma avenida.

“Estávamos no local quando observamos que eles entraram no restaurante com a moto e se assustaram ao perceber a presença da viatura. Eles ficaram nitidamente nervosos, manobraram a moto em meia volta e partiram em alta velocidade pela avenida, mas conseguimos alcançá-los”, disse o PM. A suspeita dos policiais é que eles entraram com o objetivo de cometer um assalto no local.

Após a abordagem, os policiais efetuaram revista e encontraram com eles, além da arma de fogo, dois telefones celulares, três anéis, um cordão, dinheiro e um relógio. A moto utilizada, uma Fan 125, preta, de placa NOS-1848, também foi apreendida.

A dupla foi encaminhada para o 19º Distrito Integrado de Polícia (Dip), onde vai ser autuada em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Como a arma de fogo estava pintada, a Polícia Civil irá verificar se o número de série foi raspado. Em caso positivo, a autuação passa a ser por arma de uso restrito.

Raphael Sampaio

EM TEMPO