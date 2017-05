Polícia Federal prende trio com 107 Kg de drogas no Porto de Manaus

Três pessoas foram presas com 107 kg de skank, no porto de Manaus, no Centro. A prisão ocorreu na manhã de domingo (14), mas só foi divulgada pela Policia Federal na manhã desta segunda-feira (15).

De acordo com o delegado Caio Avanço, da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal do Amazonas (DRE-AM), a prisão ocorreu durante uma fiscalização que teve como objetivo reprimir o transporte de drogas via fluvial.

Conforme a DRE, a droga estava em um barco recreio que vinha do município de Tefé (a 523 Km de Manaus). “Foi preso o indivíduo que transportava o carregamento de drogas de Tefé para Manaus e assim duas irmãs, que receberam a droga no Porto e repassariam em seguida”, informou a nota da DRE.

Os três foram levados a superintendência da PF, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da cidade, onde foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. ⁠⁠

