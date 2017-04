Polícia Federal prende ribeirinho com mais de 600 quilos de drogas

A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de 600 quilos de drogas na Comunidade do Morcego, Zona Rural do município de Amaturá (907,20 quilômetros de Manaus), na região do Alto Solimões.

Durante a ação, que fez parte da Operação Sentinela, um homem foi preso e, de acordo com a PF, outros suspeitos conseguiram fugir.

Ainda de acordo com a PF, a abordagem aconteceu depois que os policiais receberam denúncia anônima de que um ribeirinho dava apoio a traficantes.

Ao todo, 637 quilos de maconha e pasta base de cocaína foram apreendidos na casa do ribeirinho. A polícia suspeita que a droga tenha vindo do Peru e que seria distribuída em Manaus.

Também foram apreendidos com o suspeito, dois motores, uma lancha, três espingardas e uma pistola 9 milímetros.

O ribeirinho foi encaminhado ao presídio do Município de Tabatinga, já as drogas foram levadas até a delegacia da Polícia Federal no Município de Tabatinga (1.105 quilômetros de Manaus).

