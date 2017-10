Polícia Federal prende em Manaus quadrilha que distribuía drogas para todo Brasil

A Polícia Federal prendeu sete pessoas na região metropolitana de Manaus, que reúne 13 municípios do Amazonas, durante a operação “Green Load”, deflagrada na manhã desta quarta-feira (18) com o objetivo de desarticular uma quadrilha que mantinha um sofisticado esquema de transporte de maconha, do tipo “skunk”, em aeroportos do Brasil. Além do presos, outro suspeito de envolvimento no crime está à disposição da Justiça do Pará.

Os trabalhos aconteceram simultaneamente em Manaus e no município de Santarém, no Pará. Para não atrapalhar nas investigações, os nomes e os locais de prisão não foram divulgados durante a coletiva de imprensa. No entanto, um dos suspeitos continua foragido.

Foram cumpridos nove mandados de prisão preventiva, dez mandados de busca e apreensão e quatro de condução coercitiva, todos expedidos pela 1ª Vara Criminal de Santarém (Justiça Estadual do Pará).

Leia também: Grávida de 7 meses é presa com 15 kg de drogas e dois comparsas

“O foco da operação era desarticular a saída da droga no aeroporto de Manaus. As substâncias eram armazenadas em cargas de peixes e transportada para Santarém, onde eram distribuídas para os grandes centros do Brasil. Esse é o resultado de uma ação conjunta que está em andamento e já resultou em algumas prisões”, informou o delegado regional de combate ao crime organizado no Amazonas, Flávio Albergaria.

As investigações começaram há alguns meses, dentre as quais foram realizadas apreensões de maconha em Manaus, Santarém e em Guarulhos – São Paulo -, totalizando quase 370 kg de drogas apreendidos. Também foi descoberto que a quadrilha aliciava pessoas com acessos a empresas de transporte aéreo, facilitando assim a passagem de cargas suspeitas e burlando a fiscalização da PF. Por meio de levantamentos, o órgão federal estima que cerca de 5 toneladas dessas cargas foram movimentadas pelos aeroportos, onde a quadrilha atuou no período de um ano.

Operação “Green Load”

“Carga Verde” – traduzido para o português – o nome da operação faz referência a cor da droga derivada da maconha e que, segundo a PF, era transportada como carga pelas empresas de transporte aéreo, além de ser o “sinal verde”, pois os traficantes buscavam livre trânsito das cargas nos aeroportos.

Por ser de origem vegetal, o “skunk” possui uma cor esverdeada e tem grande aceitação no mercado ilícito de entorpecentes.

Apreensões

Em 2017 a Polícia Federal do Amazonas apreendeu cerca de 1 tonelada de entorpecentes só no aeroporto de Manaus, uma média de dois flagrantes por semana. No total, em todo o Estado as apreensões já somam quase 10 toneladas.

Daniel Landazuri

EM TEMPO



Leia mais:

Jovem pescador é morto a facadas após presenciar briga de bar no interior do AM

Grávida de 7 meses é presa com 15 kg de drogas e dois comparsas

Ala de queimados em hospital de Manaus atendeu 500 vítimas em 2017