Polícia Federal apreende 20 kg de maconha no Aeroporto

Três pessoas foram presas na madrugada desta terça-feira (21), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Zona Oeste de Manaus, ao tentarem embarcar em um voo para o Rio de Janeiro com aproximadamente 40 quilos de skank nas bagagens.

A prisão foi realizada por policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). O produto ilícito estava dentro de duas malas. Os suspeitos foram levados até a sede da Superintendência da Policia Federal, no bairro Dom Pedro, Zona Oeste.

De acordo com a PF, a droga foi encontrada durante uma fiscalização dos agentes federais no aeroporto.

Essa é quarta apreensão de drogas nos últimos no aeroporto Eduardo Gomes. Na sexta-feira (17), duas mulheres foram presas tentando embarcar para Fortaleza com 20kg de maconha.

Na madrugada de domingo (19), outra mulher foi presa com aproximadamente 15 quilos de maconha também do tipo skank. Ela tinha como destino a cidade de Salvador, capital da Bahia.

Também no domingo (19), um homem foi preso por uma equipe da Polícia Turística (Politur) na área externa do aeroporto com 6,4 kg dentro de uma mala.

Mara Magalhães

