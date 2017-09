‘Polícia Federal – A Lei É Para Todos’ simplifica fatos para consumo ligeiro

Cena 1: interior. Equipe da Polícia Federal prepara ação para deter o doleiro Alberto Youssef. Closes de telas de computadores. Áudio mistura diálogos, sons tecnológicos e de chamadas telefônicas. Equipe acompanha tensa. Edição rápida intensifica a urgência.

Leia também: Veja trailer do filme sobre a Operação Lava Jato

Cena 2: exterior. Comando acelera nas ruas de São Luís em direção ao hotel onde foi confirmada a presença do doleiro. Youssef percebe a ameaça e escapa pelo elevador. Agente o persegue pelas escadas. Suspeito avança em direção à saída, onde não se vê nenhum policial.

As duas primeiras cenas de “Polícia Federal: A Lei É para Todos” revelam o que o filme gostaria de ser e o que, de fato, é. Na primeira, o cenário se assemelha ao da CTU, unidade antiterrorismo da série “24 Horas”. A referência, além do suspense e do ritmo acelerado, tem por função aproximar PF e FBI, modelo de eficiência policial. A segunda, por sua vez, deixa perceber como, aqui, a lei tem mais a ver com falhas e improvisos.

Os aficionados por investigações cheias de reviravoltas ficarão mais satisfeitos com o que têm em casa, pois “Polícia Federal: A Lei É para Todos” não vai além da reconstituição que os programas sobre crimes fazem com mais eficácia.

Digamos, em defesa, que o objetivo da produção tenha sido revelar detalhes obscuros da Operação Lava Jato. No entanto, o filme se resume a ficcionalizar o que mais se sabe, agregando situações cuja inverossimilhança provoca efeitos cômicos.

De fato, a recriação dos principais capítulos da novela policial e jurídica a que o país assiste há três anos é feita de modo a produzir uma imagem imaculada da PF, uma ilha no mar de lama em que naufragamos.

Isso fica evidente, por exemplo, no excesso de cenas que reiteram os valores da corporação e a capacidade individual, o “nós”, dito muitas vezes em contraposição a “eles”.

Mais que um filme, o que se vê na tela é uma megaoperação publicitária destinada a construir uma imagem, uma estratégia de marketing que visa preservar a instituição em meio à falência generalizada.

O grande problema desse tipo de ficção é pretender se pôr no lugar dos fatos, oferecendo uma versão simplificada para consumo ligeiro. Aponta-se um punhado de vilões e o mal é identificado.

Assim, pode-se ir ao cinema como quem vai cumprir um dever cívico e voltar para casa como se tudo estivesse solucionado.

Polícia Federal- A Lei é Para Todos

Direção – Marcelo Antunez

Produção – Brasil, 2016. 107 min. 12 anos.

Eelenco – Marcelo Serrado, Antonio Calloni e Flávia Alessandra

Avaliação – ruim

Cássio Starling Carlos

Folhapress

Leia mais:

Pré-estreia de filme da Lava Jato tem tapete vermelho para Moro

Nova fase da Lava Jato mira compra de votos na escolha do Rio como sede olímpica

Moro manda prender réus condenados na Lava Jato