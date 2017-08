Polícia fecha laboratório de drogas de traficante ‘chefão’ da Zona Oeste 

O traficante não foi localizado pela polícia – Divulgação

Aproximadamente 7 kg de drogas, entre maconha, cocaína e oxi, foram apreendidos pela equipe de investigação do 8º Distrito Integrado de Polícia (DIP), nesta quarta-feira (2), em uma residência, localizada no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, o local funcionava como laboratório para preparo e embalo de entorpecentes.

De acordo com o delegado Demetrius Queiroz, que coordenou a operação, a equipe de investigação conseguiu chegar até à residência após denúncia anônima. “Recebemos informações e demos início as investigações. Infelizmente, no momento que invadimos o local e apreendemos os entorpecentes, não conseguimos prender o proprietário das substâncias ilícitas”, informou.

Ainda segundo o delegado, as investigações continuarão com o intuito de localizar o traficante. “Já temos a identificação dele, porém não sabemos exatamente a sua localização. Mas as investigações continuarão. Esse traficante é o responsável por abastecer com drogas toda a Zona Oeste de Manaus”, completou.

Além das drogas, a polícia apreendeu ainda uma granada, um rifle calibre 44, diversas munições de calibre 40, 45 e 380; e material para preparo e embalo dos entorpecentes.

Conforme informou Demetrius, o proprietário do imóvel alugado pelo traficante foi intimado a depor. “Ele informou que não sabia da existência das drogas e nem que o inquilino era traficante. Inclusive, o contrato de aluguel da casa era em nome de uma terceira pessoa”, concluiu a autoridade policial.

