Polícia faz buscas por corpos no Terra Nova; um é encontrado em cova

Com o auxílio de dois cães farejadores, a polícia localizou, no fim da tarde desta quinta-feira (17), o corpo de Cássio Tkatersinger Leal, de 20 anos, em uma região de mata – dentro de uma área particular -, na rua da Vitória, bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus. Ele estava desaparecido há 8 dias.

De acordo com o tenente Bastos, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a polícia recebeu uma denúncia, por volta das 10h, informando a existência de pelo menos cinco corpos enterrados no local.

& #8220;Uma pessoa ligou para a equipe e denunciou que haviam corpos enterrados em covas. Entramos na região e não encontramos nada. Passado um tempo, um cidadão procurou a PM e disse que o sobrinho estava desaparecido há 8 dias. O corpo estaria naquele local da denúncia. Voltamos lá e localizamos uma cova fechada e acionamos o apoio”, informou.

Equipes da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), com o auxílio das cadelas Celi e Ronda, que participaram das buscas e localizaram a região exata em que o corpo estava, cerca de três metros de profundidade.

De acordo com o tenente Adriano Leônidas, subcomandante do (CIPCães), os animais são especialistas em farejar cadáver. “Percorremos uma boa parte da região com os cães e localizamos um corpo. Por conta da baixa luminosidade, as buscas foram encerradas temporariamente. As equipes devem voltar amanhã para tentar localizar os outros possíveis corpos”, destacou.

A remoção do corpo foi realizada por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam). Segundo moradores, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A família não confirmou essa versão.

Isac Sharlon

EM TEMPO

