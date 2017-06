Polícia evita linchamento de suspeito de roubos nos bairros Vila da Prata e São Jorge

Lausemir Carvalho Aparício, 25, foi preso após roubar pedestres e ser agredido por cidadãos no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Ele também é suspeito de, junto com um comparsa, utilizar uma motocicleta para roubar estabelecimentos comerciais e moradores do bairro Vila da Prata.

De acordo com policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta das 21h30 deste sábado (3), os soldados Leandro e Alcimar Pereira, em patrulhamento pelas ruas do bairro Vila da Prata, foram informadas que dois homens estavam em uma motocicleta modelo Honda CG 150, de cor vermelha e placa NOI-9908, praticando assaltos naquela região.

Em diligência os policiais avistaram os suspeitos, que começaram a atirar contra os PMs e, posteriormente, abandonaram a motocicleta e fugiram a pé. Um dos infratores foi localizado pela polícia na rua Manoel Nascimento, bairro São Jorge, onde estava sendo agredido por populares.

Os PMs evitaram o linchamento do suspeito e encaminharam ele para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo, Zona Oeste, para atendimento médico. Após receber alta médica, o homem foi conduzido à sede do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da região, onde o caso foi registrado.

Ainda de acordo com a polícia, na sede da unidade policial foi constatado que a motocicleta era roubada. O proprietário do veículo foi convidado a comparecer à delegacia para procedimentos de entrega do veículo.

Isac Sharlon

EM TEMPO