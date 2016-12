Polícia evita assalto em ônibus e quarteto é flagrado com arma falsa

Dois menores de idade e dois adultos foram interceptados pela polícia, após denúncia anônima, dentro do ônibus da linha 560, da empresa União Cascavel, na noite desta segunda-feira (12), por volta das 23h30. Os suspeitos estavam portando uma arma falsa e iriam assaltar os passageiros do coletivo.

A atitude do quarteto chamou a atenção dos passageiros do ônibus, que perceberam quando a adolescente do grupo observava os pertences pessoais das vítimas. Um dos usuários do transporte coletivo conseguiu acionar a polícia.

Os policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nas viaturas 6215 e 6213, fizeram o cerco ao coletivo, na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte da capital, e todos passaram por uma revista.

Lucas da Costa Araújo, 22, e Eder Amaral França, 20, foram presos portando a arma falsa. Dois adolescentes, um de 14 e outra de 16, também foram apreendidos. Todos os suspeitos foram levados para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e, posteriormente, os menores foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

