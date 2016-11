Polícia encontra serras de ferro em cela e evita possível fuga em Manacapuru

Durante revista das Polícias Civil e Militar ocorrida na tarde desta terça-feira (8), na delegacia de Manacapuru, município distante 68 quilômetros da capital, foram encontradas serras de ferro e cordas de nylon, objetos que segundo os policiais seriam utilizados para possível fuga em massa dos detentos.

Também foram encontrados nas dependências de uma cela, um revólver calibre 38, com oito munições escondidas em uma caixa plástica e aparelhos celulares com carregadores.

Conforme informou a assessoria da Polícia Civil de Manacapuru, após denúncia anônima de uma provável fuga em massa, policiais deslocaram-se para a delegacia que comporta 35 presos e revistaram as quatro celas.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) esteve no local e avaliou as grades e cobertura, mas não foram encontrados nenhuma danificação e sinais de arrombamento.

Fuga

No dia 15 de julho, após quebrar com marretas os cadeados abafados com panos e sem gerar zoadas, sete detentos fugiram da delegacia de Manacapuru.

