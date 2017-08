Polícia encontra plantação com cerca de mil pés de maconha no interior do Amazonas

De acordo com a polícia, o plantio abastecia o tráfico de drogas – Divulgação/PM

O cultivo de cerca de 1,2 mil pés de maconha era feito no meio da floresta, em uma comunidade conhecida como Paricá, no município de Maués. A Polícia Militar chegou até o plantio após receber denúncias anônimas. Os suspeitos que cuidavam da plantação fugiram durante a abordagem.

Além dos pés de cannabis, os policiais encontraram 300 gramas de sementes da planta, uma arma caseira, uma motosserra, duas rabetas e quatro facões. A PM também registrou vários clarões que foram abertos na mata para a expansão do cultivo.

Os pés de maconha e as sementes devem ser incinerados nos próximos dias – Divulgação/PM

De acordo com a polícia, as características da plantação denunciavam um cultivo dedicado ao tráfico de drogas. As plantas menores eram mantidas em canteiros suspensos, as maiores, já perto de florescer, eram transportadas para o solo da mata.

As mudas, sementes e todo material apreendido foram levados para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia, na sede de Maués, que fica a aproximadamente uma hora de barco do local onde a apreensão foi realizada.

