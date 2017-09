Polícia encontra menino que desapareceu após sair com mãe ‘embriagada’

Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram Adriano Lucas Ferreira, de apenas 6 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (2), ao sair com a mãe, Alessandra Ferreira, supostamente “embriagada”, que não lembrava onde havia deixado a criança. O menino estava andando sozinho pelas ruas do Centro de Manaus e foi encaminhado para um abrigo no bairro da Compensa, Zona Oeste.

O garoto estava há uma semana no abrigo e foi reconhecido após uma funcionária do local ler a matéria no EM TEMPO e entrar em contato com a reportagem. De acordo com Helena Tupinambá, a criança está sob a proteção do Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes (SAICA), que vai apurar as condições da mãe do menino.

“Já falamos com a tia do Adriano. Nós encaminhamos uma foto dele no abrigo e ela reconheceu a criança. Porém, o caso só será desenrolado ao decorrer da semana porque nós vamos ter bastante cuidado ao devolver o menino devido à extrema negligência da mãe. Só na segunda-feira é que a família vai até o abrigo, mas já podemos considerar que o caso foi solucionado”, disse Helena.

Saiba mais: Tia acusa mãe de sair com filho ‘embriagada’ e perder a criança em Manaus

Providências do caso

Na última quinta-feira (7), a catadora Eldenice Lucas Moraes, que também é irmã da mãe do menino que estava desaparecido, foi com ela à Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai). Por se tratar de criança, elas foram orientadas a procurar à Delegacia Especializada em Crimes Contra o Adolescente (Depca).

“Quando minha irmã e Alessandra voltaram da delegacia, ela contou que havia sido agredida pelo namorado e durante a briga, ele teria falado que mataria o Adriano, pois não gostava dele. Falei que iríamos na Depca, para ela contar essa história à polícia. Porém, depois disso ela saiu de casa e não voltou mais. Estamos desesperados, pois não sabemos se esse namorado realmente fez algo com a criança. Desconfiamos que ela sabe de alguma coisa”, falou a mulher.

Além de Adriano, Alessandra tem outros três filhos, mas segundo a tia da mulher, a cozinheira sempre foi omissa com as crianças. “Ela nunca deu atenção para os filhos. Tinha cinco filhos, mas infelizmente, duas morreram”, disse a mulher.

Elias Pedroza

EM TEMPO

