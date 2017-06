Polícia encontra dois corpos em mata atrás de unidade prisional

Os corpos estavam juntos e podem ser de detentos ou de visitantes – Fotos: Divulgação

Dois corpos, em avançado estado de decomposição, foram encontrados na área de mata, localizada atrás do Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM), na manhã desta terça-feira (27), localizado no km 8 da BR-174 (Manaus – Boa Vista). De acordo com a Polícia Civil, dois homens, não identificados, de aproximadamente 25 a 30 anos, foram encontrados por policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), quando faziam uma varredura a procura de rotas de fugas ou irregularidades nas proximidades do presídio.

Segundo o delegado Rodrigo Sá, os corpos foram encontrados a 100 metros de um barranco, em mata fechada, atrás do CDPM2, onde, hoje, abriga presos que estavam na cadeia pública desembargador Raimundo Vidal Pessoa. O delegado não descartou a hipótese dos homens serem presos do CDPM2 ou detentos do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), assim como visitantes.

“Como eles estão em avançado estado de decomposição, não é possível identificar se é algum detento ou não, mas nada pode ser descartado, uma vez que os presos do CDPM 2 são integrantes de uma facção criminosa rival e estavam ameaçados de morte há algum tempo. A perícia informou que eles foram mortos há quatro ou cinco dias. Os corpos vão passar por análises para identificar as causas das mortes”, informou.

O delegado disse ainda que o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para remover os corpos, devido à localização em que se encontraram. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML). A imprensa foi impedida de entrar na área da unidade prisional pelos policiais da Força Nacional.

Ana Sena

EM TEMPO