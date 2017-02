Polícia encontra carro roubado com criança dentro em Manaus

Dois homens, ainda não identificados, roubaram um veículo, na noite deste sábado (11), onde estava uma menina de três anos, na rua Ferreira Pena, bairro Centro. A criança foi encontrada duas horas depois do crime e o veículo encontrado na tarde deste domingo (12). Este é o segundo caso de veículo roubado com criança dentro nas últimas 24 horas em Manaus.

O segundo crime aconteceu por volta das 22h, e veículo foi levado quando a mãe e a tia da menor de idade estavam transportando material para uma festa.

Segundo informações das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), as duas mulheres estavam fora do carro, modelo Logan, cor prata, placa NOS-3483, quando foram abordadas pelos suspeitos. Eles mandaram que elas se deitassem no chão e levaram o veículo sem perceber que a criança estava dentro. Na ocasião, as duas mulheres ficaram desesperadas e gritaram muito.

Ainda conforme a Polícia Militar (PM), a criança foi encontrada, por volta da meia noite, por uma moradora do Centro, a doméstica Deisy Lima, 34. Além de avisar a polícia, ela postou uma foto da menina nas redes sociais.

“Eu estava saindo de casa, quando a minha vizinha estava com a menina no colo. Ela chorava muito, estava com medo e nervosa. Tirei a foto dela, postei no Facebook e encontramos a família. Eles vieram busca-la”, explicou.

A Rocam relatou que logo, após encontrarem o veículo com ajuda de denúncia anônima, os policiais informaram para o dono o local onde o automóvel foi abandonado, para que levasse a chave reserva. O veículo foi encaminhado para Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DRFV).

Outro Caso

Ontem (12), um homem, que não teve o nome revelado, capotou com um carro, que havia acabado de roubar, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Dentro do veículo, um bebê estava na cadeirinha no banco de passageiros, mas não sofreu ferimentos. Os policiais da Força Tática levaram o suspeito para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Manoela Moura

EM TEMPO