Policia encontra arma após revista na Unidade Prisional do Puraquequara

Após 8h de uma minuciosa revista na Unidade Prisional do Puraquequara, a polícia encontrou uma pistola calibre 380 escondida dentro de uma das celas. Na vistoria, todas as roupas que fazem apologia ao crime organizado, como camisas do Compensão, foram apreendidas.

A arma estava na cela dos detentos conhecidos como “Foguinho” e “Bileno”, que seriam os xerifes da facção criminosa Família do Norte (FDN). Eles foram transferidos para o Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no km8 da BR-174, onde ficarão presos no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD).

Segundo a Secretaria de Administração Prisional (Seap), além da pistola, mais de 100 celulares foram localizados, muita droga, estoques (espécie de faca improvisada) e bebida alcoólica.

