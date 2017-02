Polícia e usuários de drogas entram em confronto na cracolândia, em SP

Um grupo de policiais cerca um grupo de usuários de drogas no início da tarde desta quinta-feira (23) na região da cracolândia, no centro de São Paulo.

Por volta das 12h10, a Polícia Militar informou que foi acionada para conter um grupo de ‘usuários de drogas em revolta’. Policiais da 2ª Companhia do 13° Batalhão da PM participam da ação.

Os policiais tentam cercar os usuários de drogas, que revidam com pedras e pedaços de paus. Em reação, a polícia atira bala de borracha e bomba de efeito moral para conter os usuários.

Barricadas também foram montados pelos usuários para impedir o avanço da polícia. Os usuários também incendiaram objetos para dificultar a abordagem policia.

De acordo com uma moradora do local, o conflito teria começado após uma briga entre dois usuários de drogas, que acabaram agredindo um bombeiro. “A polícia fechou tudo e começou a jogar bombas no meio das pessoas que não tinham nada a ver com isso”, disse. “O fluxo todo se levantou e foi pra cima”.

