Polícia divulga vídeo de suspeito de roubo e pede colaboração na identificação

A delegada Kelene Passos do 29º Distrito Integrado de Polícia (DIP) pede a colaboração da sociedade na identificação de um suspeito envolvido em um crime de roubo no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. O vídeo foi divulgado nesta sexta-feira (21) e o fato ocorreu na quinta-feira (20).

Segundo a polícia, o homem teria tentado roubar o motorista de uma Kombi, que conseguiu escapar do suspeito. Ele roubou uma motocicleta, de características não informadas, e seguiu a vítima até uma loteria.

Nas imagens disponibilizadas pela delegada dá para ver o suspeito armado, vestindo uma camisa de futebol vermelha e preta procurando o dono do veículo dentro do estabelecimento comercial. A autoridade policial preferiu não informar se a vítima portava uma grande quantia de dinheiro, no momento da abordagem do suspeito.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro do infrator, favor entrar em contato com a equipe do 29° DIP pelos números: (92) 3618-9955, 99193-4845 ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). A Polícia Civil assegura o sigilo da identidade dos informantes.

Veja vídeo