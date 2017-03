Polícia divulga retrato falado de homem envolvido em homicídio na Zona Sul

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do delegado Carlos Tavares, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros – Anexo (DEHS-Anexo), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de homem, identificado como “Carlos” ou “Negão”, envolvido no homicídio de Manoel Freire do Nascimento, ocorrido no dia 12 de abril de 2009, por volta das 6h30, na Rua Rio Uraiá, bairro Petrópolis, Zona Sul.

Conforme a autoridade policial, no dia do crime “Carlos” e outro indivíduo, identificado como Sebastião de Souza Barbosa Neto, que também está sendo procurado pelos policiais civis da DEHS-Anexo, executaram a vítima com disparos de arma de fogo.

Quem puder colaborar com informações que ajudem a polícia a localizar e prender o indivíduo, entrar em contato pelos números de telefone da unidade policial: (92) 3651-6074, (92) 3214-7840 ou (92) 99962-3125.

Carlos Tavares ressaltou que delações também podem ser feitas ao número 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, concluiu o delegado.

Com informações da assessoria