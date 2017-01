Polícia detém homem e adolescente por assalto em ônibus da linha 560

Policiais militares, durante a ‘Operação Águia 1’, prenderam um homem e apreenderam um adolescente, de 14 anos, por envolvimento em um assalto ao ônibus da linha 560, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. A prisão ocorreu na tarde desta terça-feira (24), por volta do meio dia.

A equipe policial recebeu uma denúncia de que o ônibus coletivo havia sido assaltado por quatro infratores na avenida Sete de Maio, bairro Santa Etelvina. Após o crime, eles haviam fugido em direção de um matagal.

O cerco policial foi realizado no ramal e os policiais militares localizaram e detiveram Mauricio Silva de Holanda, 21, e apreenderam o menor de idade. Os outros infratores não foram localizados.

Com eles, os policiais encontraram nove aparelhos celulares, dois relógios, uma escopeta de fabricação caseira, calibre 12, e a quantia de R$ 268 em espécie.

A ocorrência foi apresentada no 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, as vítimas reconheceram os infratores e prestaram informações para as investigações.

Com informações da assessoria