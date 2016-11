Polícia detém cinco pessoas envolvidas em morte de vigilante no Santa Etelvina; dois são adolescentes

A equipe de investigação do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP) prendeu, na manhã desta sexta-feira (25), por volta das 8h, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, Carolina Freitas da Silva, 21, e Felipe Batista Froz, 22, por envolvimento no latrocínio do vigilante Reginaldo de Araujo dos Santos, 39, que ocorreu no último dia 15 de novembro em um conjugado, situado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital.

Durante a ação policial dois adolescentes, de 16 e 17 anos, também envolvidos no crime, foram apreendidos. De acordo com o delegado Raul Augusto Neto, um quinto elemento, José Junior Pereira dos Santos, 27, foi preso ao longo das diligências por receptação de objetos roubados da vítima.

Carolina e Felipe receberam voz de prisão em cumprimento a mandado expedido na quinta (24), pela juíza do Plantão Criminal, Lídia de Abreu Carvalho Frota. A prisão da dupla, que na ocasião estava na companhia do adolescente de 16 anos, ocorreu em via pública, em um conjunto habitacional, situado no bairro Santa Etelvina.

Segundo o delegado, no dia do latrocínio, Carolina, Felipe e o adolescente de 16 anos abordaram o vigilante, na frente da quitinete onde ele morava, e o levaram para o interior do imóvel. Reginaldo teve os pés e mãos amarrados. Em seguida, Felipe desferiu dois golpes de faca na vítima, que foi atingida no tórax e não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os infratores deixaram o lugar com eletrodomésticos, eletroeletrônicos, acessórios e uma motocicleta Honda CG Fan, de cor vermelha.

“Ao longo das diligências em torno do caso, nossa equipe de investigação recebeu a informação de que José e um adolescente estavam envolvidos na receptação dos objetos roubados da casa do vigilante. Eles teriam comprado a moto da vítima por R$ 250. Durante as buscas, a dupla foi abordada em via pública, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Com os infratores foram apreendidos alguns pertences levados do imóvel, porém, até o momento, a motocicleta não foi localizada”, explicou Raul Neto.

Na delegacia foi constatado que Carolina e Felipe já respondem por homicídio ocorrido no dia 24 de agosto do ano passado. Dessa vez, eles foram indiciados por latrocínio, associação criminosa e corrupção de menores.

O adolescente de 16 anos irá responder por ato análogo aos crimes de latrocínio e associação criminosa e o de 17 anos por receptação. José Junior também foi indicado por receptação. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele foi liberado para responder pelo crime em liberdade.

Com informações da assessoria