Polícia detém 8 pessoas por crimes na RSD Rio Negro

Oito pessoas foram detidas, na tarde desta sexta-feira (10), por crime ambiental e porte ilegal de arma de fogo. O fato aconteceu na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, localizada no km 26, ramal Ugauga, no município de Novo Airão (distante 180 km de Manaus).

A ação, denominada operação “Águia”, foi realizada pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), por meio da equipe do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), em uma ação conjunta com o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam).

De acordo com a PM-AM, os órgãos competentes foram notificados de que naquela região haviam indícios de desmatamento. Em patrulhamento na área, as equipes do BPAmb conseguiram identificar e deter os suspeitos e apreenderam cinco armas de fogo, um caminhão com toras de madeira extraída ilegal e restaram uma ave da espécie arara vermelha.

Os nomes das oitos pessoas não foram divulgados pela equipe da PM-AM, mas o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Amazonas. Todos os envolvidos foram apresentados na Delegacia Especializada de Polícia (DEP), onde os procedimentos policiais estão sendo realizados. Ainda não há confirmação se todos ficarão presos ou se responderão pelo crime em liberdade.

