Polícia desmente tiroteio e queima de fogos em comemoração de traficantes em Manaus

Traficantes supostamente estariam comemorando a libertação de outros traficantes

Começou a circular em grupos de redes sociais, na noite desta quarta-feira (2), a informação que pessoas envolvidas com o tráfico de drogas estariam soltando fogos de artificio em comemoração a soltura de dois integrantes da facção criminosa Família do Norte (FDN). Segundo relatos, os estouros dos fogos foram ouvidos nas zonas Oeste, Leste e Sul de Manaus.

Em um vídeo publicado no WhatsApp é possível notar pessoas soltando fogos de artificio em um campo de futebol. Possivelmente o vídeo teria sido gravado em um campo de futebol, localizado no bairro Compensa, Zona Oeste. No entanto, a informação não foi confirmada pela polícia.

Policiais militares da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pelo patrulhamento ostensivo na Compensa, informaram à reportagem que as notícias não passam de “boatos”. Assista o vídeo:

Prosamim

Um cidadão, ainda não identificado, gravou e divulgou um áudio em que pede a ajuda da polícia para atuar nodo bairro Santa Luzia, Zona Sul. Segundo a denúncia, havia homens armados e a população estava sendo aterrorizada com o barulho de fogos e tiros.

A reportagem conversou com o capitão Geandro, que nesta quarta está a frente do Comando de Policiamento de Área (CPA-Sul). Ele disse não ter a comprovação do fato. “Deslocamos uma equipe policial até o local, onde possivelmente estaria ocorrendo a queima de fogos e o tiroteio, porém não identificamos o barulho sonoro e nem presenciamos o relato de moradores. Até as 22h estava tudo tranquilo”, garantiu o capitão.

Também passou a ser divulgado nas redes sociais prints com mensagens sobre o assunto. Em algum deles o usuário diz: “Liberdade L7 cantou”. Já em outro consta a seguinte frase: “Queria saber o motivo de tanto foguete, será que já é ano novo na Compensa?”, questiona uma mulher. Veja as mensagens:

Isac Sharlon

EM TEMPO

