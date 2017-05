Polícia descobre desmanche de motos e suspeito é preso na Zona Norte

Policiais da Secretaria Executiva-Adjunta de Operações (Seaop) da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) prenderam, na manhã desta quinta-feira (25), Carlos Andrade da Costa, de 20 anos, e apreenderam duas motocicleta com restrição de roubo, além de três motores de motocicletas e outras peças. A ação aconteceu na rua 11, próximo à Escola Jeová Jireh, no bairro Monte Sinai, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o secretário executivo-adjunto da Seaop, Orlando Amaral, o local funcionava como desmanche. “Nossa equipe recebeu essa denúncia de que motocicletas chegavam nesse local com frequência e saiam desmontadas. O suspeito que foi preso alega que o material apreendido seria de amigos e parentes, e que ele desconhece de qualquer esquema de desmanche”, contou Amaral.

No local também foi encontrada uma camisa do Compensão, time de futebol conhecido por disputar torneios de pelada e ser financiado pela facção criminosa Família do Norte.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Com informações da assessoria

Daniel Landazuri

EM TEMPO