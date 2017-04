Polícia deflagra operação ‘Interior Seguro’ em Iranduba e no Cacau-Pirêra

Com objetivo de combater a criminalidade e o tráfico de drogas, a Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira (7), a operação ‘Interior Seguro’, no distrito rural de Cacau-Pirêra e no município de Iranduba (distante a 27 KM da capital). Na ocasião, as equipes policiais percorreram as ruas e avenidas das duas localidades, realizando abordagens de pessoas suspeitas, em veículos de passeio, motocicletas e ônibus.

Dois veículos e duas motocicletas foram apreendidos por falta do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) e licenciamento junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AM). Barreiras de trânsito foram montadas na avenida Carlos Braga, na entrada de Iranduba.

No local a ação policial foi comandada pelo delegado da 31ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), Antônio Chicre, que avaliou a operação como positiva, porque mostrou a presença da polícia na cidade. O delegado ainda lembrou que, desde quando assumiu o DIP, conseguiu prender e encaminhar aos presídios de Manaus, cerca de 75 infratores interceptados pela prática de diversos crimes no município e ainda está investigando outras pessoas suspeitas. “O trabalho da Polícia Civil não para e estamos nas ruas dando respostas concretas à sociedade”, disse.

Na AM-070 Rodovia Manuel Urbano e na Comunidade do Cacau-Pirêra, a foi coordenada pelo delegado do Departamento de Polícia do Interior (DPI), Mariolino Brito, que destacou que Iranduba é a quinta cidade visitada pela operação ‘Interior Seguro’. A primeira aconteceu em Borba, Manacapuru, Nova Olinda do Norte e Rio Preto da Eva. “A orientação do governador José Melo, do secretário de Segurança, Sérgio Fontes e do delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes é justamente garantir a tranquilidade da população”, disse.

