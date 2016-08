Polícia de SP troca tiros com soldados e apreende caminhão do Exército com drogas

Três cabos do Exército brasileiro foram presos na madrugada deste domingo (28), em Campinas, no interior de São Paulo após serem flagrados, com outras duas pessoas, transportando cerca de três toneladas de maconha em um caminhão do próprio Exército.

Houve troca de tiros entre os militares e a equipe do Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico). Após o confronto, os dois cabos Higor Abdala Costa Attene e Maykon Coutinho Coelho, segundo informações do Exército, que estavam no caminhão, foram presos em flagrante.

De acordo com a SSP SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo), eles assumiram que a droga estava no caminhão e disseram que vinham de Campo Grande (MS).

O terceiro cabo ficou ferido e foi localizado mais tarde em um hospital de Limeira (SP). Ele foi detido e será levado ao Denarc, ainda segundo informações da SSP SP.

Outros dois homens, que tentaram fugir em uma Fiorino, também foram presos. Segundo a Polícia Civil, eles teriam ido à empresa desativada para pegar a maconha. Foi apreendida uma pistola com numeração apagada utilizada pelos cabos e mais uma van que, segunda a polícia acredita, foi abandonada por outros dois envolvidos.

Segundo a SSP SP, o Denarc investigava o caso há três meses. Os policiais descobriram que um carregamento de drogas chegaria a uma empresa desativada em Campinas e ficaram de campana. A secretaria informou que a ocorrência está sendo registrada e as investigações prosseguirão.

O Exército informou que o caminhão pertence 20º Regimento de Cavalaria Blindado de Campo Grande (MS). Segundo nota divulgada, “o Exército brasileiro, por meio do Comando Militar do Oeste, dará máxima prioridade para a elucidação dos fatos, bem como para a rigorosa aplicação da lei e dos regulamentos.”

