Polícia de Sergipe conclui inquérito sobre morte de Domingos Montagner

A Polícia Civil de Sergipe concluiu o inquérito sobre a morte do ator Domingos Montagner. Conforme o laudo do Instituto Médico Legal já havia apontado, o ator morreu afogado nas águas do rio São Francisco durante um intervalo das gravações da novela ‘Velho Chico’, da qual era um dos protagonistas.

“O depoimento de testemunhas e os laudos apresentados mostram que ocorreu um afogamento e nada diferente disso”, disse Alessandro Vieira, delegado-geral da Polícia Civil do Sergipe ao ‘G1’.

O delegado confirmou que no local em que Montagner se afogou faltavam placas que indicassem o perigo da correnteza.

“Sobre a falta de sinalização no local nós fizemos um apontamento sobre a omissão da prefeitura, mas cabe ao Ministério Público uma eventual penalização”, acrescentou.

Ainda segundo o delegado, todo o material sobre a conclusão do laudo foi enviado ao Ministério Público Estadual (MPE), que vai analisar se alguém ser indiciado sobre o caso.

Montagner morreu aos 54 anos no dia 15 de setembro. Seu corpo foi encontrado por mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sergipe. Estava a 18 metros de profundidade, preso em pedras, a cerca de 50 metros do local onde havia mergulhado.

Ele estava no Nordeste para a gravação das últimas cenas da novela ‘Velho Chico’, na qual interpretava o produtor agrícola Santo.

Após almoçar com a atriz Camila Pitanga, em um intervalo das gravações, eles resolveram dar um mergulho, mas acabaram surpreendidos pela correnteza do local.

Como ‘Velho Chico’ estava nas últimas semanas, o personagem dele foi mantido até o fim. Diversas cenas já haviam sido gravadas. Para as demais, foi usada uma câmera subjetiva. Isto é, os atores falavam olhando para uma câmera, que simulava a presença de Santo.

