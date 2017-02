Polícia cumpre mandato de reintegração de posse no Pau Rosa

Pelo menos 200 pessoas foram retiradas pela Polícia Militar de uma área particular localizada no ramal do Pau Rosa, comunidade Tarumã, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

A reintegração de posse foi expedida pelo juiz de Direito, Dr. Francisco Carlos de Queiroz da 12ª Vara Civil, a Polícia Militar está no local para manter a ordem e segurança no cumprimento da determinação.

A ação foi administrada pelo Gabinete de Gestão Integrada (GGI) em conjunto com Polícia Militar, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e Corpo de Bombeiros. Máquinas derrubaram os barracões que foram construídos pelos ocupantes.

O carpinteiro Luis Pinheiro, 32, morava no local desde o ano passado e não tem para onde ir. “Morava aqui desde junho de 2016, com minha esposa e meus três filhos, as autoridades nos tiraram dizendo que essa área pertence a uma empresa de construção. Eu vim morar aqui porque não tenho condições de pagar aluguel. Tenho inscrição na Suhab, mas nunca fui chamado” reclamou.

Outro morador do local, o motorista Iane Meireles, 38, que estava com os dois filhos colocando alguns dos pertences em um carro, reclamou do mesmo problema. “Eu tenho inscrição na Suhab há mais de sete anos e nunca fui chamado, acho uma injustiça isso que está acontecendo”, disse.

Bárbara Costa

EM TEMPO