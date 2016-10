Polícia cumpre 35 mandados de prisão por tráfico de drogas no Rio

Policiais civis buscam nesta sexta-feira (7) cumprir 25 mandados de prisão contra suspeitos de integrar um grupo criminoso especializado na venda de drogas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Além disso, os agentes cumprem dez mandados de apreensão de adolescentes. O grupo age nas comunidades Buraco do Boi e Aymoré.

As investigações sobre a atuação da quadrilha começaram em junho do ano passado, quando policiais civis prenderam sete pessoas em flagrante, por suspeita de envolvimento com a venda de drogas e com a expulsão de uma moradora da comunidade.

A partir daí, foi possível identificar as principais lideranças da quadrilha e outros integrantes do grupo. Além disso, foi descoberto um esquema de pagamento de propina a policiais militares do Batalhão de Nova Iguaçu e a um policial civil.

A operação da Delegacia da Posse (58ª DP), conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público Estadual.

Por Agência Brasil