Polícia continua operação para combater criminalidade nas ruas de Manaus

Em continuidade as atividades em torno das novas medidas de reforços à segurança em Manaus e nas unidades prisionais, definidas pelos órgãos que compõe a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-AM), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), deflagrou durante todo o sábado (7), e madrugada deste domingo (8), o segundo dia de operação policial nas zonas Sul, Norte e Leste da capital com o objetivo de proporcionar mais segurança à sociedade, coibir práticas criminosas e reforçar o trabalho ostensivo nas ruas da cidade.

No sábado durante o dia, os trabalhos foram comandados pelo delegado Arlindo Correa, chefe da assessoria jurídica da PC-AM. Na ocasião, os policiais percorreram vários bairros da Zona Sul da capital, com foco principal no Centro de Manaus. Durante a noite de ontem e madrugada de hoje, a ação foi coordenada pelo delegado Petrônio Carvalho, chefe da Comissão Permanente de Promoção, e contou com o apoio dos delegados Juan Valério e Guilherme Torres, respectivamente, diretor e diretor adjunto do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) da PC-AM.

O delegado Petrônio Carvalho informou que no período da noite foram realizadas diligências nas zonas Norte e Leste da cidade. “Trabalhamos com bastante empenho e dedicação para cumprir o objetivo da operação, que é trazer a sensação de segurança para população”, disse Petrônio Carvalho.

No decorrer da operação as equipes realizaram incursões em bairros situados nas zonas Norte e Leste da capital, onde foram feitas abordagens a pedestres. Veículos automotores, bares, ônibus do transporte coletivo, micro-ônibus de condução alternativa foram fiscalizados. As equipes percorreram, ainda, os três Terminais de Integração (T3, T4 e T5), situados naquelas áreas da cidade.

O delegado Juan Valério explicou que está operação presença realizada pela polícia, além de ter a finalidade de restabelecer a sensação de segurança à sociedade manauara e recapturar os fugitivos do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat) e Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), também visa reduzir os índices de criminalidade em Manaus.

“Em continuidade à operação policial, realizamos abordagens a ônibus do transporte coletivo e veículos de transporte alternativo e foram fiscalizados os veículos automotores. Também operamos em incursões dentro dos bairros localizados nas duas zonas da cidade. Vale ressaltar que, em meio algumas ocorrências reais, estão surgindo vários boatos com dimensões maiores por meio das redes sociais e aplicativos de celular, que acaba amedrontando mais a população. Portanto pedimos à sociedade para não ficar aterrorizada, estamos nas ruas trabalhando para garantir a segurança da população e, assim, diminuir a criminalidade na cidade”, detalhou o diretor do DRCO.

A operação policial deflagrada pela instituição iniciou na noite da última sexta-feira (6) e irá se estender, ininterruptamente, até a manhã da próxima segunda-feira, dia 9, em Manaus. Ao longo de três dias de ação, a Polícia Civil estará atuando com efetivo de 125 servidores, entre delegados, escrivães e investigadores, divididos em equipes que estão atuando de maneira repressiva e ostensiva em todos os bairros de Manaus.

Conforme o delegado-geral da instituição, Francisco Sobrinho, a operação está ocorrendo de forma integrada com todos os órgãos que integram a SSP-AM, mas cada força está atuando dentro das suas competências.

