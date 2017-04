Polícia Civil irá incinerar 3 toneladas de drogas

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Divisão de Recebimento, Análise e Distribuição de Inquéritos e Termos Circunstanciados de Ocorrência e de Armazenamento de Material Apreendido (Drad), irá realizar nesta quarta-feira, dia 12, às 9h, no prédio da empresa Amazon Clean, localizada na Rua Hibisco, nº 1350, na segunda etapa do bairro Distrito Industrial, zona Sul da capital, a incineração de três toneladas de drogas, entre cocaína e maconha, apreendidas no período de dezembro de 2016 a março deste ano, pelas instituições que compõem a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

O procedimento será acompanhado pelo delegado-geral da Polícia Civil do Estado, Frederico Mendes; pela diretora da Drad, delegada Leila Silva; integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera); peritos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da SSP-AM; representantes do Conselho Estadual de Entorpecentes (Conen) e funcionários do Departamento de Vigilância Sanitária (Visa Manaus).

Com informações da assessoria