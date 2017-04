Polícia Civil investiga pai suspeito de estuprar criança de 2 anos

Um homem de 26 anos é suspeito de estuprar a própria filha de apenas 2 anos. O suposto abuso foi descoberto após a criança ser internada no pronto-Socorro Delphina Aziz, na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte, na última segunda-feira (17), para tratar um problema respiratório. O caso é investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Conforme fonte policial, na noite da quarta-feira (19) a equipe médica que acompanhava o estado de saúde da criança, diagnosticou que ela havia sofrido violência sexual. O caso foi repassado para a direção do pronto-socorro, que, imediatamente, acionou a polícia.

Ainda segundo a fonte, outros homens que moram na casa onde a criança mora também estão sob investigação.

No início da manhã dessa quinta-feira (20), o pai da menina foi conduzido até a sede do Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte, onde passou por exames de corpo de delito e coleta de amostras de sangue para a realização do exame de DNA que será comparado com os vestígios encontrados na menina.

Se o caso for comprovado, o suspeito deve ser indiciado pelo crime de estupro de vulnerável.

O caso foi descoberto no mesmo dia em que um homem de 37 anos foi preso, suspeito de estuprar uma sobrinha de 11 anos e contaminá-la com o vírus da Aids, na Zona Leste.

Daniel Landazuri

EM TEMPO