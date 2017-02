Polícia Civil investiga incêndio na delegacia de Novo Aripuanã

O diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), delegado Mariolino Brito, vai apurar o incêndio e a agressão ocorridos, nesta terça-feira (7), nas dependências da 73ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada no município de Novo Aripuanã (distante 227 km de Manaus). Dezenas de pessoas invadiram o local com intuito de agredir uma presa.

De acordo com o delegado geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, assim que tomou conhecido do fato solicitou o apoio do Comando da Polícia Militar (CPM), que encaminhou reforço ao local, enviando uma tropa de policiais lotados em Borba (a 151 km em linha reta da capital). Outros oito militares do Comando de Policiamento Especial (CPE) de Manaus foram para o município em uma aeronave fretada.

Nesta quarta-feira (8), serão enviados integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), servidores lotados no DPI e um perito do Instituto de Criminalística (IC) para auxiliar no trabalho de investigação.

“De imediato conseguimos manter a ordem naquela cidade e vamos apurar o ocorrido”, afirmou a autoridade policial.

Preliminarmente, existe a informação de que um grupo de moradores de Novo Aripuanã teria ficado revoltado com uma mulher presa, na segunda-feira (6), após atear fogo em uma residência no local. O sinistro causou a morte de uma criança de dois anos e deixou duas outras pessoas com ferimentos graves.

Mendes disse que a informação obtida com o delegado titular da DIP de Novo Aripuanã, Vinícius de Melo, é que o grupo teria se revoltado contra a mulher e jogado gasolina no prédio da unidade policial, antes de atear fogo em um veículo estacionamento no pátio da delegacia. Os populares também jogaram pedras em direção aos policiais.

Vinícius de Melo foi atingido e acabou machucado na cabeça e na mão esquerda. O delegado foi socorrido e encaminhado para atendimento no hospital daquele município. Conforme o delegado-geral, a mulher, que estava na carceragem da unidade policial, será levada para outro município.

Com informações da assessoria