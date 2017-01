Policia Civil intensifica policiamento na Zona Leste

Como medida de reforçar à segurança da população, a Polícia Civil intensificou o policiamento na Zona Leste de Manaus. Na noite dessa quinta-feira (19) e na madrugada desta sexta-feira (20), foi realizada uma operação objetivo de inibir a criminalidade naquela região.

A ação foi coordenada pelo delegado Geraldo Eloi, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), e contou, ainda, com o reforço de policiais civis lotados no Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc); Comissão de Capacitação, Treinamento e Desenvolvimento (CCTD) da Delegacia Geral e Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), a equipe de elite da Polícia Civil do Estado.

De acordo com o diretor do DPM, a ação visa ampliar o efeito das ações de segurança nesta semana, atuando nas áreas residenciais e comerciais com significativa incidência criminal. “É uma ação que estamos realizando há alguns dias, atuando de forma preventiva e repressiva, realizando patrulhamento ostensivo pelas ruas da cidade, verificando as aéreas mais críticas e abordando pessoas suspeitas em ruas, bares e em áreas consideradas “vermelhas”. Estamos trabalhando para proporcionar maior tranquilidade à população”, afirmou o delegado.

As equipes percorreram as principais vias e conjuntos compreendidos pelos bairros Coroado, São José Operário, Zumbi e Armando Mendes. Geraldo Eloi ressaltou que crimes como homicídio, roubos, furtos e outros de menor potencial ofensivo serão combatidos. O delegado destacou que, ao longo das incursões, a cidade estava sem grandes movimentações nas últimas horas da noite e que, por conta disso, tudo ocorreu tranquilamente, sem alterações. “Durante as incursões noturnas não identificamos nada fora da normalidade. Até o final da ação não houve alteração”, argumentou.

Policiamento Ostensivo

Policiais civis lotados em distintas unidades da capital e setores administrativos da instituição foram convocados nos últimos dias pelo delegado-geral para reforçarem os trabalhos que estão sendo adotados pela SSP-AM no sentido de conter a criminalidade na capital, após a fuga de detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), no dia 1º deste mês.

A medida, segundo o delegado-geral, Francisco Sobrinho, visa assegurar a segurança da população e retirar os fugitivos de circulação. Desde o último dia 6 de janeiro o trabalho ostensivo em distintas zonas da capital vem sendo realizado de forma ininterrupta por policias civis. As ações contam, ainda, com a participação de servidores lotados nos demais órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública no Amazonas.

Com informações da assessoria