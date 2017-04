Polícia Civil intensifica atuação nas ruas durante o feriado de Páscoa

A Polícia Civil do Amazonas, com o intuito de reprimir a criminalidade na capital, dará continuidade neste fim de semana, dias 15 e 16 de abril, aos trabalhos em torno da operação “Páscoa”, deflagrada na noite da última quarta-feira (12), em parceria com demais órgãos que compõem o Sistema de Segurança Pública do Estado.

De acordo com o delegado-geral da instituição, Frederico Mendes, há um esforço, por parte da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), em combater ações criminosas na cidade e, em função disso, foi planejada a operação “Páscoa”, para que as polícias permaneçam atuantes nas ruas de Manaus.

“Nosso intuito é estar presente em regiões com maiores incidências de delitos na capital. Iniciamos esse trabalho pontual. Houve um caso atípico no bairro Morro da Liberdade, na zona Sul, onde ocorreram algumas mortes em sequência, mas em razão de briga interna de uma facção criminosa. Estamos trabalhando incansavelmente para combater a criminalidade e defender a integridade física de qualquer cidadão”, enfatizou o delegado-geral.

Sexta-feira Santa

Na sexta-feira, dia 14, sob o comando do delegado Juan Valério, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os trabalhos foram iniciados por volta das 18h. Cerca de 200 policiais civis, lotados em distintas unidades policiais da capital, participaram das diligências, encerradas por volta de meia-noite.

Integrantes do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Departamento de investigação sobre Narcóticos (Denarc), Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Delegacia Especializa em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), Delegacia Geral (DG), 2ª Seccional Norte, 13º, 15º, 24º e 26º Distritos Integrados de Polícia (DIPs) participaram dos trabalhos.

Quinta-feira Santa

Sob o comando do delegado Geraldo Eloi, diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), as atividades na última quinta-feira, dia 13, tiveram por objetivo garantir a segurança da população, por meio de ações repressivas e ostensivas em áreas com expressivas ocorrências de crimes.

“Durante a ação percorremos as principais vias e becos de bairros com maiores incidências de delitos na capital, onde realizamos revistas a pedestres e consultamos placas de veículos encontrados em situação suspeita. Nosso intuito é inibir homicídios, a venda de drogas e roubos na capital”, enfatizou Eloi.

A autoridade policial acrescentou, ainda, que a operação “Páscoa” é um trabalho que envolve os gestores do Sistema de Segurança Pública do Estado e visa acompanhar as necessidades da população, inibindo ações criminosas nas áreas de maior periculosidade.

Encontro

Na noite da última quarta-feira, dia 12, a Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado-geral da instituição, Frederico Mendes; delegado-geral adjunto, Ivo Martins; e delegado Geraldo Eloi, diretor do DPM, participou na quadra do Grêmio Recreativo Escola de Samba Reino Unido da Liberdade, localizada na Alameda São Pedro, bairro Morro da Liberdade, de reunião com moradores e lideranças comunitárias dos bairros Morro da Liberdade, Santa Luzia, Betânia, São Lázaro, Colônia Oliveira Machado e Crespo, onde foram tratados assuntos relacionados à segurança na zona Sul da capital.

O encontro, proposto pelo deputado estadual David Almeida (PSD), contou, ainda, com as presenças do secretário da SSP-AM, Sérgio Fontes; e comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), coronel David Brandão.

“A partir dessa reunião demos início aos trabalhos ostensivos em toda a capital. As polícias irão permanecer nas ruas durante todo o feriado prolongado, a fim de garantir maior tranquilidade a toda população”, concluiu Frederico Mendes.

Com informações da assessoria