Polícia Civil intensifica atuação nas ruas de Manaus

O Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) deflagrou, na noite de terça-feira (10), por volta das 21h30, na Zona Norte da capital, uma ação policial com objetivo de inibir a pratica de crimes.

De acordo com o delegado Arlindo Almeida, os trabalhos têm por objetivo manter a segurança da população, em atendimento à determinação feita pelo secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM), Sérgio Fontes. As atividades realizadas ao longo da noite de terça-feira e início da madrugada desta quarta-feira (11), ocorreram dentro da normalidade.

“Consultei a relação dos locais com maiores incidências de crimes naquela região. A partir dessas informações montamos um roteiro e realizamos abordagens a pedestres, interceptamos transportes coletivos e revistamos passageiros, consultamos placas de veículos em situação suspeita, mas não encontramos irregularidades”, afirmou Almeida.

As equipes policiais percorreram as principais vias e conjuntos compreendidos pelos bairros Cidade Nova, Monte Pascoal, Colônia Terra Nova e Nova Cidade. Também foram realizadas abordagens a pedestres ao longo da extensão do Igarapé do Passarinho, situado naquela área da capital.

Continuidade

Policiais civis lotados em distintas unidades policiais da capital e setores administrativos da instituição foram convocados nos últimos dias pele delegado-geral, Francisco Sobrinho, para reforçarem os trabalhos que estão sendo adotados pela SSP-AM no sentido de conter a criminalidade na capital, após a fuga de detentos do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e Instituto Penal Antônio Trindade, ocorrida no dia 1º deste mês.

Com informações da assessoria