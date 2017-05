Polícia Civil identifica suspeitos do assassinato do cantor Junior

A Policia Civil do Amazonas já identificou alguns dos suspeitos de matarem o cantor Melvino de Jesus Junior, da banda ‘Junior e Banda’, no dia 30 de abril no município de Codajás (distante a 240 KM de Manaus), durante a festa do Açaí.

De acordo com a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), as investigações em torno do caso continuam em andamento e alguns suspeitos já foram identificados. O segundo passo, conforme uma fonte policial, é encontrar os possíveis mandantes do assassinato, o que dar a entender que crime foi encomendo.

“Várias vertentes estão sendo investigados pelas equipes da DEHS para solucionar o motivo do homicídio do cantor”, informou o delegado através da assessoria.

Apesar de, inicialmente, ser cogitada a hipótese de o crime ter sido passional, a PC informou que a real motivação ainda não foi confirmada.

Júnior estava em frente ao hotel onde estava hospedado quando um homem passou pelo local e efetuou vários disparos. O cantor, que havia acabado de se apresentar, foi baleado e morreu na hora. Outras três pessoas que estavam com júnior também ficaram feridas.

Após o crime, uma equipe da DEHS foi até o município, onde colheu imagens de câmeras de segurança para ajudar nas investigações.

Na época, testemunhas chegaram a cogitar a participação de policiais militares na execução. Entretanto, a informação foi descartada pelo delegado Mariolino Brito, titular do Departamento de Polícia do Interior (DPI).

De acordo com o delegado, os policiais militares que estavam no local tentaram prender os autores do crime. Por isso foram vistos correndo com armas em punho na noite do assassinato.

A morte de Melvino de Jesus Junior gerou uma grande repercussão. Fãs, amigos e admiradores ficaram revoltados e inconformados com o crime.

No dia de seu velório, que foi realizado no dia 1º de maio, na quadra da escola de samba Mocidade Independente de Aparecida, na Zona Sul, dezenas de pessoas, entre elas grandes artistas amazonenses, como o cantor David Assayag, prestaram as últimas homenagens a Júnior.

