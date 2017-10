Polícia Civil encontra 65 kg de skunk escondidos em embarcação vinda de Tabatinga

Escondidas em bagagens, mais de 65 kg de drogas tipo skunk foram apreendidas na manhã deste domingo (15), no Porto da Ceasa. Os entorpecentes estavam no convés de uma embarcação vinda do município de Tabatinga (a 1.108 km de Manaus) e eram transportados apenas como bagagens. Durante a abordagem, dois adolescentes foram apreendidos no local com 3 kg de skunk.

Conforme o titular do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Paulo Mavignier, a ação foi conduzida pela Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), com participação de policiais do Grupo Fera e do Departamento Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

“Há cinco dias recebemos uma denúncia de que havia uma embarcação saindo de Tabatinga com essa quantidade de drogas. Até que por volta das 6h ficamos aguardando a embarcação chegar no Porto e efetuamos a abordagem. Ninguém foi preso porque as drogas vinham apenas como bagagens, mas estamos investigando a real origem”, diz.

Adolescentes

Durante a ação, dois adolescentes, que não tiveram as idades informadas, foram detidos pela polícia. Eles portavam 3 kg e foram encaminhados à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI).

“Enquanto estávamos em diligências para apreender os 65 kg de drogas que estavam na embarcação, acabamos encontrado os adolescentes com as drogas”, completou o titular do Denarc, Paulo Mavignier.

