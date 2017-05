Polícia Civil e bombeiros procuram corpos em suposto cemitério clandestino

Policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) e o corpo de Bombeiros procuram aproximadamente nove corpos que devem estar enterrados em um suposto cemitério clandestino, localizado na invasão Paraíso Verde, conjunto Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, Zona Norte.



Conforme moradores, é frequente ver traficantes do bairro subindo o barranco em um matagal, carregando pá e inchada para cavar as covas, além de traficantes armados com escopeta no local.

Segundo a Polícia Civil, adolescentes e jovens que são recrutados pelo tráfico e que acabam devendo para traficantes, são levados para o local que funciona como uma espécie de tribunal do crime, onde as vítimas são torturadas, assassinadas e enterradas.

Ainda segundo a polícia, dois homens, sendo um identificado como “Moisés” estão presos na sede da DEHS e três adolescentes suspeitos foram apreendidos, suspeitos de serem autores dos assassinatos. Um dos presos veio até o matagal e apontou o local onde enterrou as vítimas.

As buscas foram feitas com apoio do Canil, com o cadela farejadora ronda, treinada para encontrar ossada humana. Os policiais e bombeiros efetuaram as buscas até as 14h desta sexta-feira(5), mas nenhum corpo foi encontrado.

Os dois suspeitos do crime seguem presos na DEHS, uma vez que existe um mandando de prisão temporária em nome deles.

Ana Sena

EM TEMPO