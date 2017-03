Polícia Civil deflagra operação ‘Interior Seguro’ em Manacapuru

A Polícia Civil do Amazonas, sob o comando do delegado Mariolino Brito, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), deflagrou na manhã desta sexta-feira (24), em Manacapuru (a 68 Km de Manaus), a operação ‘Interior Seguro’, que tem por objetivo o cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão para o endereço de pessoas investigadas por comandarem o tráfico de drogas e, também, roubo e furto de aparelhos eletrônicos naquela cidade da Região Metropolitana.

De acordo com a autoridade policial, participam da operação aproximadamente 52 policiais lotados no DPI, Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e das Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru e do 31º, 37º, 36º, 38º, 41º e 71º Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) de Iranduba, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itapiranga e Novo Airão, respectivamente, também localizados na Região Metropolitana.

Mariolino Brito informou que, além de cumprir os mandados de busca e apreensão, a ‘Interior’ Seguro” também vai montar pontos fixos nas principais vias do município, com barreiras policiais e com o auxílio de servidores do Detran/AM, fiscalizar veículos de passeio, caminhões, ônibus, micro-ônibus e motocicletas com restrições de roubo no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp). “A orientação do governador José Melo, do secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes e do delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, é mostrar a presença da polícia e tirar de circulação práticas criminosas naquela cidade”, disse.

O delegado do DPI disse que a operação teve como alvo 28 residências e pontos de venda de aparelhos e peças de celular, tablets, notbooks e jogos eletrônicos sem notas ficais e com suspeitas de furto e roubo, principalmente de moradores de Manacapuru. “A polícia tem registrado um número considerável de furto e roubo desse tipo de material na cidade e essa ação policial tem justamente esse objetivo, de dar uma resposta rápida à sociedade de Manacapuru”, disse Mariolino Brito.

Balanço

Durante a operação foram apreendidos, um ônibus por falta de documentação do veículo e do motorista, um micro-ônibus apreendido por falta de documentação do veículo, 26 – Motocicletas sem documentação e sem placas de identificação, oito veículos de passeio sem documentos, um revólver calibre, 32 apreendido com duas munições intactas, duas espingardas, sendo uma de calibre 12 e outra 16.

Também foram apreendidas, 13 trouxinhas de maconha, 18 de cocaína, 270 gramas de oxi, balança de precisão e a quantia de R$ 2 mil em espécie.

Com informações da assessoria