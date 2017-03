Polícia Civil conclui inquérito sobre mortes de detentos na Vidal

A Policia Civil concluiu, nesta terça-feira (28), o inquérito sobre as mortes de quatro detentos da Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa na madrugada do dia 8 de fevereiro, no Centro de Manaus. Ao todo, 22 presos foram indiciados. O documento foi enviado à Justiça do Amazonas.

Os mortes aconteceram durante uma rebelião na unidade prisional. Conforme as investigações feitas pela PC, a motivação foi a rivalidade entre as facções criminosas Primeiro Comando da Capital (PCC) e Família do Norte (FDN).

As investigações apontaram que Tássio Caster de Souza, Fernandes Gomes da Silva, Rubiron Cardoso de Carvalho e Rildo Silva do Nascimento, foram mortos porque os alvos, que não tiveram os nomes identificados, conseguiram escapar.

Durante a rebelião, os presos registraram toda a ação em um vídeo para exibirem para a facção rival. O material anexado ao inquérito foi fundamental para identificar os suspeitos.

Por telefone, o delegado geral-adjunto, Ivo Martins, informou que os presos foram indiciados pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. O delegado informou ainda que será feita uma coletiva de impressa nesta quarta-feira (29), para dar mais detalhes sobre as investigações.

O documento agora está sendo analisado pelos promotores do Ministério Público do Estado (MPE-AM), antes de seguir para o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

A rebelião na Vidal Pessoa ocorreu oito dias após o massacre ocorrido no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, no Km 8 da BR-174. Segundo a polícia, o inquérito das mortes ocorridas no Compaj ainda não foi concluído.

Dois presos indiciados estão mortos

O inquérito da PC concluiu também que Arlisson Matos Pereira e Edgar de Souza Ribeiro, que foram indiciados, foram encontrados mortos logo após fugirem da cadeia pública, no dia 26 de fevereiro. Na ocasião, além deles, outros 12 presos fugiram na unidade.

Horas após a fuga, o corpo de três detentos foi encontrado em um ramal no Tarumã, na Zona Oeste da cidade, entre eles o de Edgar. No dia seguinte, o corpo de Arlisson foi encontrado no ramal da Gisele, no bairro Distrito Industria2, na Zona Leste.

Mara Magalhães

EM TEMPO