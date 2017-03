Polícia Civil apreende produtos eletrônicos sem notas fiscais durante operação

A Polícia Civil do Amazonas deflagrou a operação “Imei”, na manhã desta quinta-feira (23), nos bairros Novo Aleixo e Cidade Nova, ambos situados na Zona Norte da capital, com o objetivo de apreender objetos eletrônicos roubados ou furtados. Durante a ação foram apreendidos itens oriundos de práticas ilícitas.

Os trabalhos foram comandados pelos delegados Fernando Bezerra e Marna de Miranda, titulares, respectivamente, da 2ª Seccional Norte e 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ao longo da ação foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, expedidos no dia 17 de março deste ano, pelo juiz Eliezer Fernandes Júnior, da 2ª Vara Criminal. A operação contou com a participação de policiais civis que atuam na 2ª Seccional Norte, 6º, 13º, 15º, 18º, 26º e 27º DIPs.

Conforme a delegada Marna de Miranda, as investigações em torno da ação iniciaram no segundo semestre de 2016.

“O grande intuito desse trabalho foi desarticular quadrilhas que compram e armazenam eletrônicos de origem criminosa, nesse caso, roubados ou furtados. Essas pessoas foram identificadas pela equipe do 27º DIP. Elas são conhecidas no Novo Aleixo. Inclusive, algumas delas possuem pontos comerciais de revenda desses objetos de origem ilícita”, explicou a titular do 27º DIP.

Os policiais civis apreenderam quatro televisores de display de cristal líquido, cinco caixas amplificadas, três notebooks, um videogame, dez aparelhos celulares, chips de operadoras móveis, cartões de memória e baterias de celular, capas usadas de celulares, placas e telas de celulares, um violão e uma guitarra. A delegada destacou que todos os objetos apreendidos são de origem ilícita.

“Os itens serão catalogados e encaminhados para a Justiça. Até o momento, não foram apresentadas notas fiscais ou cupons fiscais dos produtos. As pessoas que estavam em posse desses materiais serão ouvidas e os depoimentos serão anexados ao Inquérito Policial (IP)”, argumentou Miranda.

A titular do 27º DIP ressaltou, ainda, que a equipe de investigação da unidade policial irá continuar empenhada em reprimir roubos e furtos de objetos eletrônicos naquela região da cidade.

“Hoje cumprimos três mandados de busca e apreensão. As investigações continuam. Possivelmente irão surgir outras ramificações da mesma operação”, concluiu a delegada Marna de Miranda.

Com informações da assessoria