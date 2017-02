Polícia captura trio que assaltou ônibus na Zona Leste

Edinho Ribeiro da Silva, 20, foi preso e dois adolescentes, de 16 anos, foram apreendidos na madrugada desta sexta-feira (3), na avenida Cosme Ferreira, bairro Distrito Industrial II, Zona Leste.

Policiais Militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), durante a ‘Operação Águia’, receberam uma denúncia anônima, por volta das 1h. Os populares informaram que três suspeitos armados teriam assaltado um ônibus da linha 085 e, logo em seguida, fugiram para uma área verde do bairro.

Com as características informadas, os policiais realizaram as buscas e conseguiram localizar os suspeitos nas proximidades. O trio foi reconhecido pelas vítimas.

No momento da abordagem, foram encontrados cinco aparelhos celulares, uma quantia de R$ 36, um simulacro de arma de fogo e duas facas.

Os suspeitos foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais, juntamente com as vítimas. Depois os adolescentes foram levados para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Com informações da assessoria